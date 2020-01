Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe d’Italie avait épargné les cadors, sans aucun choc frontal. Encore faut-il passer les obstacles placés sur la route de la finale. Naples s’est défait de Perugia grâce à un doublé de Lorenzo Insigne sur penalty. La Lazio s’est imposée face à Cremonese avec des réalisations de Patric, Parolo, Immobile et Bastos.

L’Inter devait elle batailler face à Cagliari. L’occasion pour Alexis Sanchez de faire son retour à la compétition avec les Nerazzurri. Mais c’est encore et toujours Romelu Lukaku qui a brillé avec un nouveau doublé. Borja Valero et Ranocchia ont également marqué pour l’Inter, Oliva a réduit la marque pour Cagliari. Victoire 4-1 des hommes de Conte qui rallient les quarts de finale. Mercredi, ce sont la Juventus Turin, l’AC Milan et l’Atalanta qui seront sur les terrains.