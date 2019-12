Le 4 avril prochain, le Stade de France de Saint-Denis accueillera la finale de la Coupe de la Ligue BKT 2019-2020. Pour cette dernière édition, la compétition n’ayant pas été renouvelée pour la saison prochaine, huit équipes sont encore en lice et s’affronteront en quarts de finale les mardi 7 et mercredi 8 janvier prochains. Jeudi, la Ligue de football professionnel a dévoilé la programmation des quatre matches, avec une rencontre disputée le mardi et trois le mercredi.

Le Stade de Reims et le Racing Club de Strasbourg croiseront le fer au Stade Auguste-Delaune, le mardi 7 janvier, à 21h00. Une rencontre à suivre sur Canal + Sport. Le mercredi 8 janvier, les trois autres quarts de finale seront au programme. Au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais défiera le Stade Brestois à partir de 18h45, rencontre diffusée sur Canal + Sport. Tiré en premier par Frédéric Déhu, le LOSC accueillera Amiens au Stade Pierre-Mauroy, à partir de 21h05 (Canal + Sport Week-end). Dans le même temps, le Paris Saint-Germain sera opposé à l’AS Saint-Etienne au Parc des Princes. Une rencontre diffusée en prime time sur Canal + Sport et France 3 (21h05).

La programmation des quarts de finale :

Mardi 7 janvier 2020

Stade de Reims - Racing Club de Strasbourg Alsace (21h00, Canal + Sport)

Mercredi 8 janvier 2020

Olympique Lyonnais - Stade Brestois (18h45, Canal + Sport)

LOSC - Amiens SC (21h05, Canal + Sport Week-end)

Paris Saint-Germain - AS Saint-Etienne (21h05, Canal + Sport)