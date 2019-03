A la veille de la finale de la Coupe de la Ligue BKT contre Strasbourg, l’En Avant Guingamp a communiqué ses 22 joueurs retenus pour tenter d’arracher le Graal. Au niveau des absents, Marcus Coco (suspendu), mais aussi Jordan Ikoko, Franck Tabanou ou encore Guessouma Fofana n’ont pas été retenus. Dans le groupe, on retrouve évidemment le leader offensif Marcus Thuram, mais aussi Nolan Roux. Les expérimentés Etienne Didot et Lucas Deaux sont là, tout comme Christophe Kerbrat et Jérémy Sorbon.

De son côté, le Racing Club de Strasbourg pourra compter sur Jonas Martin, absent des terrains depuis janvier dernier. Pour leur part, Jérémy Grimm et Idriss Saadi manqueront ce rendez-vous. Lebo Mothiba et Ludovic Ajorque seront de la partie, tout comme Benjamin Corgnet. Kenny Lala est évidemment dans le groupe. Qui remportera la finale ? Réponse samedi soir à Lille.

- Le groupe de Guingamp : Kalle Johnson, Marc-Aurèle Caillard, Denis Petric – Jérémy Sorbon, Christophe Kerbrat, Papy Djilobodji, Cheick Traoré, Félix Eboa Eboa, Pedro Rebocho, Johan Larsson – Ludovic Blas, Didier Ndong, Yeni Ngbakoto, Lucas Deaux, Lebogang Phiri, Etienne Didot, Nicolas Benezet, Mehdi Merghem – Ronny Rodelin, Alexandre Mendy, Marcus Thuram, Nolan Roux.

- Le groupe de Strasbourg : Matz Sels, Eiji Kawashima, Bingourou Kamara - Abdallah Ndour, Pablo Martinez, Lamine Koné, Stefan Mitrović, Anthony Caci, Lionel Carole, Kenny Lala, Jonas Martin – Benjamin Corgnet, Dimitri Lienard, Sanjin Prcić, Anthony Gonçalves, Ibrahima Sissoko, Youssouf Fofana, Adrien Thomasson – Lebo Mothiba, Kevin Zohi, Ludovic Ajorque, Samuel Grandsir, Nuno Da Costa.