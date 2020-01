Onze des seize rencontres comptant pour les 1/16es de finale de la Coupe du Roi avaient déjà rendu leur verdict hier. Le FC Barcelone, le Real Madrid, le Séville FC, Valence, l’Athletic, la Real Sociedad, Villarreal et Osasuna ont accédé au tour suivant et deux nouvelles formations de Liga étaient sur le devant de la scène, à partir de 19h, pour tenter de faire de même.

Le dix-neuvième de Liga, Leganés, est allé assurer l’essentiel sur la pelouse du CD Ebro, club de Segunda B (D3) basé dans le quartier de La Almozara à Saragosse, grâce à un but de Jonathan Silva (0-1, 44e). Dans le même temps, le dixième de LaLiga2 (D2) Mirandés a créé une petite sensation en éliminant le Celta de Vigo, 18e de Liga. Les locaux ont ouvert le score sur un penalty de Matheus Aias (1-0, 28e), avant que les Galiciens ne trouvent les ressources pour égaliser par Pione Sisto (1-1, 74e). En prolongation, le Celta craquait peu après l’expulsion de Rafinha (111e). Mirandés manquait l’occasion de reprendre l’avantage sur penalty, mais Antonio Sanchez, entré pendant la prolongation, trouvait finalement la faille (2-1, 114e). Le Celta rejoint le Real Valladolid et le Real Majorque au registre des formations de l’élite sorties par plus petits qu’elles à ce stade de la compétition. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu demain, au siège de la Fédération espagnole de football, à 13h. Les rencontres sont prévues du 28 au 30 janvier prochain.

Les premiers qualifiés pour les 8es :

LaLiga

FC Barcelone

Real Madrid

Valence CF

Real Sociedad

Villarreal

Athletic

Séville FC

Osasuna

Grenade

Leganés

LaLiga2

Mirandés

Real Saragosse

Tenerife

Les derniers matches à disputer (21h) :

Badajoz (D3) - Eibar

Leonesa (D3) - Atlético de Madrid

Rayo Vallecano (D2) - Betis