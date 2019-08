Quintuple vainqueur du Ballon d’Or et de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a marqué l’histoire du football lors de ces quinze dernières années. Seul un joueur a su réaliser des performances de valeur équivalente lors de cette période : Lionel Messi. Interrogé par DAZN, l’attaquant portugais s’est logiquement comparé à son rival barcelonais : « Messi est un excellent joueur dont on se souviendra non seulement pour ses Ballons d’Or, mais aussi pour sa performance constante, année après année, comme moi. »

Pour autant, Cristiano Ronaldo a tenu à nuancer un point entre lui et la Pulga : « la différence avec moi, c’est que j’ai joué dans différents clubs et que j’ai également remporté la Ligue des champions avec différents clubs. J’ai été le meilleur buteur de la Ligue des champions six fois de suite. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont cinq titres de en Ligue des Champions, c’est pourquoi je pense m’identifier à cette compétition. »

