C’était un transfert attendu, c’est désormais officiel, Dani Ceballos (22 ans) est prêté cette saison par le Real Madrid à Arsenal. Après avoir remporté le Championnat d’Europe Espoirs, le milieu offensif voulait gagner du temps de jeu pour continuer sa progression. C’est donc chez les Gunners que l’Espagnol tentera de s’accomplir. Sur le site officiel du club londonien, le joueur a justifié son choix de rejoindre la Premier League.

« Je suis vraiment fier de pouvoir porter ce maillot. Je rejoins une équipe historique de Premier League et c’est un pas en avant dans ma carrière. Je savais que j’avais la confiance de l’entraîneur, ce qui était très important pour moi dès le départ. J’étais conscient de la responsabilité que représente le port de ce maillot et ce fut un moment de grande fierté lorsque j’ai décidé de rejoindre Arsenal. L’entraîneur a été un tournant pour moi au sein de ce club gigantesque, raconte le nouveau milieu de terrain des Gunners. C’est un entraîneur espagnol et il me connaît depuis mon expérience dans d’autres clubs. Je suis vraiment heureux de pouvoir aider Arsenal à atteindre nos objectifs. »

