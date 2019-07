Arrivé au Real Madrid en 2017 suite à un excellent Euro Espoirs où il a été l’un des meilleurs milieux de terrain du tournoi, Dani Ceballos n’a pas eu l’impact escompté. Arrivé du Betis Séville, il n’arrivait pas à grappiller du temps de jeu et ne représentait pas une option viable aux yeux de Zinedine Zidane. Le départ du Français et la nomination de Julen Lopetegui lui offraient rapidement un nouveau rôle au cœur du jeu. Toutefois, l’Espagnol était limogé et son successeur Santiago Solari n’a pas vraiment été séduit.

Très contrastée (34 matches, 3 buts et 2 passes décisives), sa saison 2018-2019 laissait néanmoins prévoir de belles choses. Surtout que Dani Ceballos éblouissait de tout son talent l’Euro Espoirs 2019. Des prestations XXL qui ont permis à l’Espagne de décrocher le sacre. Malgré cela, le retour de Zinedine Zidane hypothéquait vraiment ses chances de jouer avec la Casa Blanca. C’est donc tout naturellement qu’un départ s’offrait au natif de Séville. Voulant flairer la bonne affaire, l’AC Milan a tenté le coup pour le joueur.

Arsenal a pris le meilleur sur Tottenham et Milan

Néanmoins, les difficultés économiques des Rossoneri faisaient traîner l’affaire en longueur. De plus, le joueur revoyait ses plans et décidait de favoriser un prêt afin de ne pas quitter définitivement le Real Madrid. Dès lors, deux formations ont pris le meilleur pour s’arracher l’arrivée de Dani Ceballos, soit Arsenal et Tottenham. Un vrai bras de fer entre les deux clubs ennemis de la capitale anglaise qui a finalement trouvé son épilogue. Bien que non qualifiés en Ligue des Champions, les Gunners trouvaient grâce aux yeux du milieu espagnol de 22 ans.

Fier d’annoncer un renfort de taille pour son milieu de terrain, Arsenal a annoncé la nouvelle dans un communiqué : « le milieu de terrain espagnol de 22 ans Dani Ceballos nous rejoint pour une saison sous la forme d’un prêt en provenance du Real Madrid. Le joueur avait été titularisé à 13 reprises en Liga la saison passée ». Il portera le numéro 8.

