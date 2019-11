Pour la 15e journée de Liga, le Real Madrid (2e) peut prendre provisoirement la tête. La mission s’annonce néanmoins risquée pour le Deportivo Alavés (13e) est une formation solide sur sa pelouse.

A domicile, le Deportivo Alavés se présente dans un 4-4-2 où Fernando Pacheco prend place dans les buts. Martin Aguirregabiria, Victor Laguardia, Ximo Navarro et Ruben Duarte constituent la défense. Le double pivot est assuré par Tomas Pina et Mubarak Wakaso alors qu’on retrouve Aleix Vidal et Luis Rioja dans les couloirs. Enfin, Lucas Perez est associé à Joselu en attaque.

De son côté, le Real Madrid mise sur un 4-4-2 losange. Dans les cages, Alphonse Aréola est devancé par Dani Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos et Marcelo. Au milieu, beaucoup de densité avec Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos et Isco. Le duo d’attaque est composé de Karim Benzema et Gareth Bale.

Les compositions :

Deportivo Alavés : Pacheco - Aguirregabiria, Laguardia, Ximo, Duarte - Vidal, Pina, Wakaso, Rioja - Perez, Joselu

Real Madrid : Aréola - Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Valverde, Kroos - Benzema, Bale