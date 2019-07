Libre de tout contrat après son départ du Paris Saint-Germain, Dani Alves (36 ans) se lance à la recherche d’un nouveau club comme en atteste sa candidature spontanée publiée sur son compte Instagram. Une publication qui n’a pas laissé certains clubs indifférents, à l’image du FC Tre Fiori, club de Saint-Marin, et du Cádiz CF, en deuxième division espagnole, qui ont répondu à l’appel.

Le premier à répondre est le club espagnol qui malgré le manque d’argent, met en évidence les caractéristiques du club et de la ville sur les réseaux sociaux. « Salut Dani ! Nous avons vu ton CV, c’est pas mal ! Nous sommes le Tre Fiori, l’équipe la plus titrée de la République de Saint-Marin. Te joindrais-tu à nous pour gagner d’autres trophées ? Nous serions heureux de t’accueillir ici à Saint-Marin. Du bon football et de délicieuses piadina t’attendent » publie le club de Saint-Marin, qui vient d’être fraîchement éliminé par le KÍ Klaksvík (9-1 sur l’ensemble des deux matchs) lors du tour préliminaire d’Europa League. D’autres clubs se sont prêtés au jeu comme le CD Tenerife qui met en avant la plage, le soleil et le carnaval en réponse au post de défenseur. Le Loja Sports Club (troisième division espagnole), quant à lui, s’est même amusé à publier une photo du Brésilien avec le maillot du club sur Twitter.

