Diego Maradona (58 ans) refait parler de lui depuis quelques jours. En effet, l’Argentin est devenu jeudi dernier l’entraîneur du Gimnasia La Plata, actuellement dernier de Primera división (Argentine). Sur la chaîne de télévision TNT Sports, l’ancien milieu offensif s’est exprimé sur ce nouveau départ, mais il a également partagé quelques anecdotes, dont une concernant Lionel Messi.

« Pour le Mondial durant lequel j’ai dirigé Lionel Messi… il tirait tous ses coups francs au-dessus. Et maintenant il détient la clé, Messi sait comment tirer. C’est simple, la victoire. C’est simple, car j’ai pu regarder Messi… Et je lui ai dit en face, comme à n’importe qui. Nous terminions l’entraînement après tous les autres… et nous allions tirer des coups francs. C’est à partir de ce moment-là qu’il a bien frappé ses coups francs [...] Je lui ai appris comment tirer. Je lui ai dit c’est simple : tape au milieu », a expliqué l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste (2008-2010).

#MaradonaEnTNTSports | Diego Maradona : "Yo agarré el mejor Messi, se pasaba de a cinco, un fenómeno. El tema eran los tiros libres. Me preguntó cómo hacer para ponerle todo el pie cuando le pegaba. 'Es simple esto, le pegás al medio', le dije. Ahora las cuelga todas" pic.twitter.com/HlD9fbmLEh — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 8, 2019

