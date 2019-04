Sur une série de neuf rencontres sans victoire (8D, 1N), le Dijon FCO traverse une période très compliquée en championnat, puisqu’il occupe la dernière place du classement. Après la nouvelle défaite contre Nice dimanche dernier (0-1), l’entraîneur dijonnais, Antoine Kombouaré, a même été la cible de plusieurs insultes de la part des supporters, peu après le coup de sifflet final. Mais il garde la confiance de son président, Olivier Delcourt, qui a assuré ne pas regretter de l’avoir fait signer en janvier : « Je comprends que les gens soient en colère, qu’ils soient déçus, a indiqué le dirigeant de l’actuelle lanterne rouge au journal L’Équipe. Au club nous sommes tous déçus, et tout le monde est mobilisé pour que le DFCO reste en Ligue 1. Je fais entièrement confiance au coach. Je n’envisage pas un seul instant d‘en changer. »

« On cherche tous des solutions, et je ne regrette pas d’avoir pris la décision de nommer un nouvel entraîneur en janvier, a poursuivi Delcourt. J’ai changé parce que c’était nécessaire. Il y a des choses qu’on ne sait pas si on n’est pas au quotidien dans la vie du club. Mais il n’y aura pas de nouvelle arrivée pour renforcer le staff. »