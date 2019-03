Match en retard de la 18e journée de Ligue 1, la rencontre entre le Dijon FCO et le Paris Saint-Germain se déroule finalement ce soir. Pour cette rencontre, la formation d’Antoine Kombouaré s’établit dans un étonnant 3-4-3 avec Runar Runarsson dans les cages. Le gardien peut compter sur Jordan Marié, Cédric Yambéré, Wesley Lautoa, Medhi Abeid et Nayef Aguerd en défense. Florent Balmont occupe le poste de sentinelle tandis que Romain Amalfitano l’accompagne dans le cœur du jeu. Enfin, Wesley Saïd, Julio Tavares, Benjamin Jeannot forment le trio d’attaque.

De son côté, le Paris Saint-Germain va essayer de digérer l’élimination des huitièmes de finale de la Ligue des Champions subie mercredi dernier face à Manchester United (3-1). Thomas Tuchel aligne un 4-4-2 avec Alphonse Aréola dans les buts. Le Français est accompagné par Thomas Meunier, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat en défense. Marco Verratti et Marquinhos composent le double pivot tandis que Christopher Nkunku et Layvin Kurzawa se retrouvent dans les couloirs. Enfin, Angel Di Maria accompagne Kylian Mbappé en pointe de l’attaque francilienne.

Les compositions :

Dijon FCO : Runarsson - Yambéré, Lautoa, Abeïd - Marié, Balmont, Amalfitano, Aguerd - Saïd, Tavares, Jeannot

Paris Saint-Germain : Aréola - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat - Nkunku, Verratti, Marquinhos, Kurzawa - Mbappé, Di Maria