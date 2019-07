Absent des pelouses de Ligue 1 depuis le 15 avril 2017, Vincent Enyeama est proche d’un retour. Le gardien de but aux 101 sélections avec le Nigéria est, à 36 ans, actuellement à l’essai au Dijon FCO.

Le club bourguignon, qui a laissé filer Bobby Allain (libre), et ne compte plus que Runar Alex Runarsson et le très jeune Lévi Ntumba pour occuper la place dans le but, pourrait offrir un rebond à l’ancienne gloire du LOSC (2011-2018), avec qui nous avions échangé il y a un mois. Vincent Enyeama, « va s’entraîner avec le DFCO à partir de ce vendredi. Il sera également présent au stage à Vittel du lundi 29 au mercredi 31 juillet », a annoncé le club dans un communiqué.

