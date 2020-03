Passé par le Bayer Leverkusen, Tottenham, Manchester United ou encore l’AS Monaco, Dimitar Berbatov avait décidé en septembre dernier de mettre un terme à sa belle carrière. Cependant, l’ancien attaquant bulgare n’a pas complètement quitté le monde du football, lui qui travaille désormais pour Betfair, un site de paris sportifs en ligne. L’ancien Monégasque évoque donc souvent l’actualité du ballon rond sur le site internet de la société, et ce dernier en a profité pour prendre la défense de Karim Benzema. L’avant-centre français a eu le droit à de nombreux éloges.

« Luka Jovic est encore un très jeune footballeur et il a fait une très bonne saison avec l’Eintracht Francfort, ce qui lui a valu de rejoindre le Real Madrid. Pour l’instant, les choses ne vont pas comme il le souhaite, mais n’oublions pas qu’il a Karim Benzema devant lui. Pour moi, Benzema est l’un des joueurs les plus sous-estimés du football en ce moment. Il marque tellement de buts et il n’obtient pas souvent la reconnaissance qu’il mérite. (...) C’est difficile pour Jovic car il doit devancer le Français, mais quand Zinedine Zidane lui donnera une autre chance, j’espère qu’il la saisira », a lâché Dimitar Berbatov lorqu’il a évoqué le cas Jovic. Pour rappel, Karim Benzema a inscrit 19 buts et délivré 9 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues cette saison.