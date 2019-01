Alors que les demi-finales de Carabao Cup se sont terminées ce jeudi soir avec la qualification de Chelsea face à Tottenham (les Blues défieront Manchester City en finale le 24 février), les seizièmes de finale de FA Cup vont avoir lieu ce week-end outre-Manche. Malgré tout, la Premier League a sorti un communiqué ce soir au sujet de la disparition d’Emiliano Sala.

« La Premier League est profondément attristée d’apprendre que la recherche active d’Emiliano Sala et du pilote David Ibbotson a pris fin. Nos pensées vont aux deux hommes et à leurs proches. Nous continuerons à soutenir nos amis du Cardiff City Football Club en ce moment extrêmement triste. En signe de respect, Emiliano et David auront droit à un moment de recueillement lors de tous les matches de Premier League la semaine prochaine », peut-on lire dans ce communiqué disponible sur le site du championnat d’Angleterre.