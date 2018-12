Cette saison, Shinji Kagawa n’a joué que quatre rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot du Borussia Dortmund. Le Japonais âgé de 29 ans n’entre plus vraiment dans les plans de Lucien Favre et des Marsupiaux. Un départ lors du mercato d’hiver est une grand éventualité. Et à choisir, le principal intéressé aimerait bien poser ses valises en Espagne comme il l’a confié à Nikkan Sport. Ses propos sont relayés par AS.

« Ces deux dernières années, j’ai réfléchi à ce que je devrai faire pour aller en Espagne. Je ne peux pas me retirer du monde du football sans jouer en Espagne.Je suis en train d’apprendre le catalan. Jouer en première division espagnole est le grand défi de ma carrière. (...) La première fois que j’ai vu un match de football étranger, c’était la Liga. C’était quand Rivaldo jouait au Barça et moi je jouais dans une équipe au Japon qui s’appelait aussi Barcelona. C’est un pays qui m’inspire beaucoup et je pense que pour mon style de jeu, ça me conviendrait. Je ne veux pas perdre l’opportunité de réaliser un rêve que j’ai depuis que je suis enfant. Je veux triompher en Liga pour que la prochaine génération de footballeurs (japonais) puisse venir en Espagne. Je veux jouer en ayant pour mission de valoriser le football japonais. Je pense beaucoup à ça ces temps-ci ».