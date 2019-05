Longtemps courtisé par Manchester United, qui en avait fait une priorité pour son mercato estival, en étant même prêt à lâcher plus de 100 millions d’euros, Jadon Sancho devrait finalement continuer à évoluer au Borussia Dortmund la saison prochaine. Il faut dire que la non-qualification des Mancuniens pour la Ligue des champions 2019/2020 a quelque peu refroidi les ardeurs de l’Anglais.

The Sun indique également que Dortmund est plus que déterminé à conserver sa jeune pépite de 19 ans, et que le club allemand est prêt à repousser toutes les offres qui viendront cet été pour attirer Sancho. Cela va pousser les dirigeants de MU à chercher autre part pour recruter un ailier droit, sachant que l’effectif des Mancuniens devrait fortement être chamboulé dans les prochains mois.