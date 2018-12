Ce samedi, le Borussia Dortmund s’est logiquement imposé sur sa pelouse contre le Werder Brême. Rapidement devant grâce à l’ouverture du score de Paco Alcacer, bien trouvé par Guerreiro (1-0, 20e). Si dans la foulée, Reus doublait la mise (2-0, 27e). Si Kruse réduisait le score (2-1, 35e), le Werder ne revenait plus et le Borussia Dortmund s’offrait le titre de champion d’automne. Et malgré ces bonnes performances, Lucien Favre refuse d’évoquer un potentiel titre de champion d’Allemagne.

« Champion d’automne, ça ne signifie par grand-chose. Nous sommes contents, mais il reste deux matches à jouer avant la trêve et le prochain est le plus important, comme toujours. Le titre de champion ? Je ne veux pas en parler. Notre philosophie est de prendre les matches les uns après les autres, et nous n’allons pas en changer. Aujourd’hui, nous n’avons pas défendu si bien que ça, nous avons laissé trop d’espaces à Brême sur ses contres », a ainsi déclaré l’ancien coach des Aiglons. Pour rappel, Dortmund a désormais 9 points d’avance sur le Borussia M’Gladbach et le Bayern.