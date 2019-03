Les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions reprennent aujourd’hui avec notamment un duel fort intéressant entre le Borussia Dortmund et Tottenham. Défaits 3-0 en Angleterre, les joueurs de Lucien Favre veulent inverser la tendance dans leur enceinte du Signal Iduna Park et peuvent compter sur leur force de frappe. En effet, Raphaël Guerreiro, Marco Reus et Mario Götze soutiennent Paco Alcacer sur le front de l’attaque. A noter la titularisation d’Abdou Diallo en défense.

De son côté, Tottenham peut compter sur le retour d’éléments forts. Hugo Lloris peut compter sur une solide charnière composée de Toby Alderweireld, Davinson Sanchez et Jan Vertonghen. L’entrejeu est constitué de Moussa Sissoko et Harry Winks tandis que Serge Aurier et Ben Davies évoluent en tant qui pistons. Enfin, Son Heung-Min et Harry Kane évolue en attaque avec Christian Eriksen en soutien.

Les compositions :

Borussia Dortmund : Bürki - Wolf, Akanji, Diallo, Gueirrero - Witsel, Weigl - Sancho, Reus, Götze - Alcacer

Tottenham : Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Aurier, Sissoko, Winks, Davies - Eriksen - Son, Kane