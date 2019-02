Plus rien n’arrête Timothy Weah (18 ans) depuis son arrivée au Celtic Glasgow. L’attaquant qui appartient au PSG a grandement contribué au succès de son équipe face à Saint-Johnstone (2-0) en match en retard de la 15ème journée du championnat.

Entré dans le dernier quart d’heure du match, l’international américain a distillé une passe décisive sur le premier but de Forrest (78e) avant d’inscrire le deuxième but des siens à la 89ème minute. Le Celtic Glasgow reste leader avec six points d’avance sur les Rangers.