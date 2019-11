La polémique a repris de plus belle ces dernières heures. Après les déclarations du président de la FFF Noël Le Graët qui affirmait que c’était terminé entre l’Equipe de France et Karim Benzema, l’attaquant français lui a répondu sur les réseaux sociaux : « Noël, je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrais un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lesquels je suis éligible et nous verrons ».

En conférence de presse avec la Belgique, son coéquipier en club Eden Hazard a confié qu’il était content de ne pas le voir avec l’Equipe de France compte tenu de son talent. « C’est plus facile de jouer contre l’équipe de France s’il n’est pas là. Car il apporte un vrai plus dans le jeu et pas seulement ses buts. Je le connais maintenant que j’évolue en sa compagnie depuis trois ou quatre mois. C’est le meilleur attaquant du monde. En dehors de ses statistiques personnelles, il rend les autres meilleurs. S’il n’est pas repris en équipe de France, tant mieux pour nous ou les autres équipes », a lancé la star des Diables Rouges.