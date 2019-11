Depuis le 8 octobre 2015 et un match amical entre l’équipe de France et l’Arménie, on n’a plus jamais revu Karim Benzema avec le maillot bleu. Depuis ce match, le débat d’un retour de l’attaquant du Real Madrid avec la sélection est sans fin... Ces dernières années, le président de la Fédération Française de football Noël Le Graët a lâché plusieurs déclarations sur le sujet, expliquant que KB9 n’avait plus vraiment sa place. Et ce samedi, l’homme fort de la FFF a relancé le débat sur RMC Sport.

« Karim Benzema, c’est un très bon joueur, je n’ai jamais mis en doute ses qualités. Au contraire, il montre au Real Madrid qu’il est un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l’aventure équipe de France est terminée », a lâché Noël Le Graët à la veille du dernier match de l’année 2019 des Bleus face à l’Albanie, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020 (20h45, à suivre en direct sur notre site). Il n’en fallait pas plus pour faire couler de l’encre. Et comme souvent, le principal concerné, à savoir Karim Benzema, a répondu dans la foulée.

Le Graët-Benzema, nouvel épisode

Sur son compte Twitter, l’avant-centre de la Casa Blanca, performant depuis le début de saison avec quinze buts en onze apparitions toutes compétitions confondues, a publié un message faisant suite aux propos de Noël Le Graët : « Noël, je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrais un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lesquels je suis éligible et nous verrons. » Reste désormais à savoir si Noël le Graët va, à son tour, répondre à l’avant-centre âgé de 31 ans.

Ce qui est certain, c’est que la guerre entre les deux hommes continue ! En mai 2018, Karim Benzema avait également réagi après des propos de Noël Le Graët sur son absence en équipe de France. Et cinq petits mois plus tard, les deux derniers nommés avaient encore échangé à distance, avec cette réponse de KB9 : « Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak. » La suite au prochain épisode.