Cadre de l’équipe de France de football, Blaise Matuidi (32 ans) a déjà neuf années d’activité chez les Bleus. Laurent Blanc l’avait lancé lors d’un match de qualification contre la Bosnie (victoire 2-0). Si depuis, il a disputé 82 matches, inscrit 9 buts et réalisé 10 passes décisives, il a surtout gagné la Coupe du monde en 2018. Une compétition a l’issue de laquelle il s’est questionné sur son avenir avec les Bleus.

C’est ce qu’il a avoué lors d’un entretien pour Breaking Sport sur RMC Sport : « j’y ai sérieusement réfléchi après la Coupe du monde. J’ai réfléchi à me dire qu’il faudrait peut-être arrêté ou après l’Euro. Je ne me pose plus la question et je profite. Si je dois me reposer après l’Euro pourquoi pas, mais je ne me pose pas la question. Je profite, tout en donnant le maximum pour l’équipe. »

