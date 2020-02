Etincelant avec l’Olympique de Marseille depuis le début de saison, Dimitri Payet (32 ans) est bien parti pour permettre au club phocéen de retrouver la Ligue des Champions en fin de saison. Un état de forme qui ne manque pas de faire parler, certains estimant d’ailleurs que le Réunionnais mérite de faire son retour en équipe de France après un an et demi d’absence (il est apparu pour la dernière fois en bleu le 11 octobre 2018). C’est en tout cas ce que pense Christophe Dugarry.

« Je pense qu’il va revenir en équipe de France. Je pense que Didier Deschamps va le rappeler. Si on essaie d’analyser la façon de voir de Deschamps, c’est tout à fait le genre de profil qu’il pourrait rappeler. C’est un joueur qui connait la maison, le fonctionnement et qui compte un certain nombre de sélections. (…) C’est un joueur qui se fondra parfaitement dans le système Deschamps. (...) Compte tenu des absents, Payet doit être en équipe de France. C’est un garçon qui peut apporter beaucoup de choses. Ça fait partie des très bons joueurs de Ligue 1. Ça ne me surprendrait pas que Deschamps le rappelle », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.