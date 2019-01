« Deschamps a cédé à la pression d’une partie raciste de la France ». Les propos tenus par Karim Benzema dans une interview accordée à Marca ont provoqué un gigantesque tollé en France. Didier Deschamps a subi lui-même les dommages collatéraux liés aux déclarations de l’attaquant du Real Madrid. Présent sur Europe 1 pour le lancement de l’émission « Face aux Auditeurs » diffusée ce dimanche soir, le sélectionneur des Bleus est revenu sur cet épisode qu’il n’a toujours pas digéré.

« Ça restera. Et que certains puissent se permettre de tenir des discours qui amènent à des conséquences qui dépassent tout entendement, ça, je n’oublierai jamais, forcément. On vit avec, mais, à ce moment-là, j’ai considéré que la ligne blanche avait été franchie et quand on franchit la ligne blanche, il y a un point de non-retour. Je sélectionne des joueurs français, ils sont tous français et ça ne m’est jamais arrivé de ne pas sélectionner quelqu’un pour des raisons de couleur ou de religion. Et, dans l’autre sens, ça ne m’arrivera pas de sélectionner quelqu’un sur ces mêmes critères, parce que ce serait aussi grave, si ce n’est pire », a ainsi expliqué Deschamps.