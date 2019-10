Didier Deschamps a vécu hier soir sa 200e sélection en équipe de France, en tant que joueur puis sélectionneur. À cette occasion, TF1 a mis en avant un documentaire diffusé après la rencontre Islande - France retraçant la carrière de l’ancien milieu de terrain en mettant en avant les grandes dates de sa carrière. Evidemment, le cas menant à Karim Benzema, non sélectionné depuis l’affaire de la sextape, et qui encore aujourd’hui fait débat, a été mis en avant.

Cependant, pour le principal intéressé, il n’y a aucune ambiguïté sur ses choix. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille ou encore de la Juventus a été, selon lui, toujours très clair à ce sujet comme il l’a expliqué. « C’est un choix sportif, point barre ! Je pense que ce n’est pas un bien pour l’équipe de France. Je n’ai pas dit que c’était un mal. Ce n’est pas non plus pour mon plaisir ou à l’encontre de… Mais c’est parce que je considère les choses par rapport à l’équipe de France et ce que représente ce maillot. C’est tout », a-t-il réaffirmé.

