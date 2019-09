C’est un incident qui a animé l’avant match entre la France et l’Albanie, samedi soir. En effet, lors des hymnes nationaux, ce n’est pas le Himni i Flamurit qui a été joué pour les Rouge et Noir mais celui d’Andorre. Après quelques minutes de flottements, le bon hymne a été passé à la demande des joueurs albanais. Didier Deschamps est revenu sur ce couac qui a perturbé le début de la rencontre.

« Ce que l’on attend des autres, on doit se le dire pour nous-même : le respect. Ça me gêne, je m’en suis excusé et je m’en excuse encore auprès du peuple albanais. Pour eux, c’est un manque de respect, explique le sélectionneur de l’équipe de France pour RTL. Quand ça vient après le titre qu’on a connu il y a un an, ça laisse part à de l’interprétation. ’Ah oui maintenant qu’ils sont Champions du monde…’ Mais non c’est pas ça. »

