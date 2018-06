L’équipe de France ne montre pas franchement son meilleur visage durant cette Coupe du Monde en Russie. Malgré tout, certains éléments à l’image de N’Golo Kanté, arrivent à s’en sortir. Le milieu de terrain de Chelsea est le meilleur joueur tricolore depuis le début du tournoi. Très bon face à l’Australie puis le Pérou, il n’avait pas été élu homme du match. Antoine Griezmann puis Kylian Mbappé avaient été plébiscités par la FIFA.

Des choix qui avaient surpris puisque Kanté avait vraiment été monstrueux. Mais cette fois-ci face au Danemark, l’ancien joueur de Caen a été primé. Il a été élu homme du match. Un titre qu’il a savouré avec sa modestie habituelle. « C’est quelque chose qu’on peut apprécier. Mais ce n’est pas le plus important. On voulait la qualification et la première place. On l’a obtenu. On a joué contre une équipe bien organisée défensivement. C’était assez compliqué. On a fini à la première position c’est ce qu’on voulait ».