Vendredi soir, l’équipe de France démarre ses qualifications pour l’Euro 2020 par un déplacement périlleux en Moldavie. En attendant l’entrée en lice des champions du monde dans ce groupe H. Quelques heures avant de quitter Clairefontaine, Raphaël Varane a accordé une interview au Parisien. Le joueur du Real Madrid évoque notamment l’ascension fulgurante de son partenaire Kylian Mbappé.

« Il a quelque chose de particulier. J’en veux pour preuve l’attitude de notre public. Quand il prend le ballon, les gens se lèvent et lui demandent d’aller marquer un but. Ça reflète bien ce qu’il peut dégager sur un terrain. J’ai connu quelques extraterrestres dans ma carrière. C’est la première fois que j’en rencontre un aussi doué et aussi jeune. Je suis marqué par son intelligence, sa maturité et son talent monstrueux, » confie ainsi le champion du monde français.

