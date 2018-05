Ce mercredi matin, Le Parisien annonçait qu’Adrien Rabiot avait avisé le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, de son refus d’être suppléant avec l’équipe de France. Une décision qui a étonné les hautes sphères de la Fédération Française de Football. Son président Noël Le Graët a exprimé sa déception via un communiqué cet après-midi.

« Adrien Rabiot est un joueur de grande qualité et un garçon attachant qui s’est toujours bien comporté dans les sélections nationales où il a évolué. Sa réaction est donc très surprenante. Sa déception ne l’autorise pas à abandonner et à ne pas se mettre au service de l’Équipe de France. Faire partie du collectif de l’Équipe de France, être parmi les trente meilleurs joueurs français, est une chance et un privilège dans la carrière d’un joueur. Adrien a pris une mauvaise décision. Il se pénalise et se sanctionne tout seul. »