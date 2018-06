Ce matin, à Glebovets, camp de base des Bleus en Russie, le sélectionneur Didier Deschamps et Paul Pogba étaient invités de Téléfoot. L’occasion pour le buteur de la victoire face à l’Australie de venir évoquer son but, mais également d’aborder son statut au sein de l’équipe de France. « On est ravis de vous avoir » lance le présentateur en introduction. Paul Pogba répond du tac-au-tac, farceur : « J’espère bien ». Le ton est donné.

S’il a inscrit le but victorieux des Bleus lors de leur entrée dans le Mondial en Russie, le numéro 6 affilié aux Red Devils n’en est pas moins critiqué à chacune de ses sorties. Nonchalance, manque d’envie ou de réussite, Paul Pogba compte un certain nombre de détracteurs. Interrogé sur le traitement qui lui est réservé, le milieu de terrain s’est fendu d’une réponse cash et pleine d’ironie. « Oui j’ai l’impression d’avoir moins le droit à l’erreur que les autres et vous le savez. Je suis passé de plus gros transfert au monde à joueur le plus critiqué. C’est bien, je reste le premier » a-t-il lancé.