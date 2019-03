Forfait hier soir en Moldavie (victoire 4-1 des Bleus) en raison d’une blessure à la cuisse, Lucas Digne n’est pas certain non plus de pouvoir débuter lundi soir le match contre l’Islande (à 20h45). « Hier (jeudi, ndlr), Lucas a ressenti une gêne à la cuisse, a indiqué Deschamps en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport. Il n’y a pas de lésion mais ce n’était pas possible de l’utiliser aujourd’hui (vendredi). »

L’autre incertitude côté tricolore concerne Kingsley Coman, même si son cas inquiète moins le sélectionneur, qui espère bien pouvoir l’aligner contre les Islandais : « Kingsley, à l’échauffement, a ressenti un petit problème de dos et ça lui tirait un peu au niveau de la cuisse. Il ne se sentait pas complètement libéré. Je ne suis pas là pour prendre de risque, ça peut arriver. Avec Blaise (Matuidi, qui a remplacé Coman), il sait, il a l’habitude, il n’y a pas de souci. Ça n’a pas perturbé outre mesure le collectif. J’attends demain (samedi, ndlr) pour faire le point. Kingsley, ça me semble moins problématique que Lucas. Il faudra voir. Je prendrai les décisions demain. » En cas de forfait d’un joueur, DD pourrait appeler un renfort en vue du deuxième match des éliminatoires.