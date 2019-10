Bonne surprise des deux dernières sorties de l’équipe de France contre l’Albanie et Andorre avec un but et une passe décisive au compteur, Jonathan Ikoné a de nouveau été appelé par Didier Deschamps. Le sélectionneur national a expliqué en conférence de presse pourquoi il avait décidé de rappeler l’attaquant du LOSC.

