Vainqueur face à la Moldavie ce jeudi (2-1), l’Équipe de France a accroché par la même occasion la première place de son groupe après le match nul entre la Turquie et l’Islande (0-0). Il faudra désormais faire le travail face à l’Albanie dimanche soir. Un match qui marque la centième de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’EdF. Dans une interview accordée au Parisien, Raphaël Varane est revenu sur la relation qu’entretien le patron des Bleus avec ses joueurs.

« Il est à la fois cool et autoritaire. Il réfléchit bien avant de donner sa confiance aux joueurs. Et une fois celle-ci accordée, elle est solide. On a pu le mesurer tout au long de ces années [...] Il manifeste toujours la même exigence. Mais surtout, il veut entretenir une dynamique qui est très positive et qu’il a fallu aller chercher. Ça passe parfois par des petites piques ou simplement de la bonne humeur ! Il transmet, à chaque fois, cette motivation et beaucoup de sérénité à ses joueurs », a-t-il expliqué.