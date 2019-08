Ce jeudi (20h30), le Racing Club de Strasbourg jouera son avenir européen face à l’Eintracht Francfort lors du barrage retour de la Ligue Europa. Adolf Hütter était en conférence de presse pour évoquer cette seconde manche et l’entraîneur du SGE se méfie des qualités des Alsaciens.

« Cela va dépendre du jeu, du déroulé du match. Je ne pense pas qu’il faut aller vite tout de suite. Ils sont très bons dans le jeu de transition, et le résultat du match aller est dangereux, il ne faut pas encaisser de but, a expliqué le coach allemand devant les médias. Il faudra être vigilant, faire un contre-pressing très, très fort. Il faudra un jeu intelligent de notre part, ne pas se précipiter. Il ne faut pas encaisser de but, et on doit trouver des solutions face à un adversaire qui est très, très bas. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10