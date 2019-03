Avant le match entre Arsenal et le Stade Rennais notamment, trois huitièmes de finale retour de Ligue Europa se disputaient ce jeudi soir à 18h55. Large vainqueur 3-0 au match aller, Chelsea se rendait en Ukraine pour valider son billet pour les quarts de finale. Et face au Dynamo Kiev, les Blues se sont une nouvelle fois imposés (0-5). Dans cette rencontre, Olivier Giroud s’est offert un triplé (5e, 33e, 59e), tandis que Marcos Alonso (45e+1) et Callum Hudson-Odoi (77e) se sont joints à la fête pour un large succès de Chelsea.

En Autriche, le Napoli affrontait de son côté le Red Bull Salzbourg. Après leur large victoire à l’aller (3-0), les hommes de Carlo Ancelotti n’avaient plus qu’à confirmer ce soir, comme Chelsea. Et le club italien a été battu par les Autrichiens (3-1). Si Milik avait ouvert le score (14e), Dabbur égalisait (25e) avant que Gulbrandsen ne donne la victoire aux siens (65e) et que Leitgeb ne scelle le sort de la rencontre (90e+1). Anecdotique cependant après la victoire du Napoli à l’aller. Enfin, Valence s’est fait peur mais s’est qualifié en fin de match (1-1). Après l’ouverture du score tardive de Suleymani (85e), Gonçalo Guedes offrait la qualification aux siens (90e+3).

Les résultats de 19h (en gras, les équipes qualifiées) :

Dynamo Kiev 0-5 Chelsea (0-3 à l’aller) : Giroud (5e, 33e, 59e), M. Alonso (45e+1), Hudson-Odoi (77e).

Krasnodar 1-1 Valence (1-2 à l’aller) : Suleymanov (85e) ; Guedes (90e+3).

RB Salzbourg 3-1 Napoli (0-3 à l’aller) : Dabbur (25e), Gulbrandsen (65e), Leitgeb (90e+1) ; Milik (14e).