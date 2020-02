Disparu tragiquement il y a un peu plus d’un an lors d’un accident d’avion, alors qu’il devait poursuivre la saison avec Cardiff City, Emiliano Sala n’est pas près d’être oublié par les acteurs du football et les passionnés. Il y a quelques jours, de nombreux hommages ont d’ailleurs été rendus à l’ancien joueur du FC Nantes. Et l’Argentin pourrait prochainement avoir un lieu à son nom au sein de la cité des Ducs.

D’après les informations de Ouest-France, le sujet a été évoqué ce vendredi lors du conseil municipal. Patrice Boutin, un des 65 élus, aurait réitéré cette demande. Et un accord de principe aurait ensuite été transmis par Olivier Chateau, l’adjoint au maire. « Reste à trouver le lieu le plus adapté, les services de la Ville y travaillent. Et nous sommes ouverts aux sollicitations des clubs sportifs, y compris du FC Nantes », a déclaré ce dernier. Un projet qui semble donc en bonne voie.