L’Olympique Lyonnais aura l’occasion de jouer une rencontre de prestige cet été, contre Arsenal, à l’occasion de l’Emirates Cup. Les Gones se rendront à l’Emirates Stadium le 28 juillet afin de disputer ce match, à peu près au même moment où ils pourraient disputer les tours préliminaires de C1, si Chelsea ne remporte pas la Ligue Europa 2019.

La dernière fois que l’OL avait disputé l’Emirates Cup, en 2015, tout ne s’était pas déroulé comme prévu pour les Rhodaniens, puisqu’ils avaient fini derniers de la compétition, avec notamment un cinglant 6-0 encaissé contre les Gunners.

See you on July 28, @OL and @FCBfrauen #EmiratesCup

— Arsenal FC (@Arsenal) May 20, 2019