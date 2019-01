L’Ajax (2e du championnat néerlandais) se déplaçait à Rotterdam pour rencontrer Feyenoord (3e), dans ce qui était le choc de la 19e journée d’Eredivisie. Amsterdam devait gagner pour ne pas être trop distancé par le PSV Eindhoven, qui s’est imposé hier contre Groningen (2-1). Mais les coéquipiers de Frenkie de Jong sont tombés de haut, en perdant 6 buts à 2.

L’Ajax avait pourtant ouvert le score grâce à Schöne (0-1, 8e), mais Feyenoord repassait devant avec deux buts de Toornstra (1-1, 16e) et Berghuis (2-1, 31e). Amsterdam égalisait dans la foulée grâce au Marocain Ziyech (2-2, 33e), pour son 11e but de la saison. Mais les Ajacides s’écroulaient ensuite, en encaissant un doublé de Van Persie (3-2, 42e et 4-2, 56e), un de Vilhena (5-2, 75e) et un dernier d’Ayoub (6-2, 84e). Avec cette victoire, Feyenoord revient à huit points d’Amsterdam, alors que ces derniers laissent s’échapper le PSV seul en tête avec 52 points, contre 47 pour l’Ajax.