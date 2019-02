Dernier représentant hollandais en Coupe d’Europe, l’Ajax Amsterdam a vu la Fédération néerlandaise de football (KNVB) déplacer son match de championnat contre le PEC Zwolle du 2 au 13 mars afin de leur permettre de souffler avec le match retour contre le Real Madrid (5 mars). Un geste qui n’a pas du tout été apprécié par son concurrent direct en championnat, le PSV Eindhoven, qui compte 4 points d’avance sur le club d’Erik ten Hag. Ces derniers se disent « désagréablement surpris » par l’intermédiaire d’un porte parole, relayé par la Dernière Heure. De son côté, le PEC Zwolle a également dénoncé ce report, par l’intermédiaire de Gerard Nijkamp, son directeur technique : « Nous avons maintenant un week-end inactif, ce qui ne nous plaît pas mais nos concurrents ne seront pas contents non plus. Nous sommes surpris et très déçus par la fédération ».

En effet, ces derniers ont posé une réclamation à ce sujet, ce à quoi Jan Bluyssen, responsable de l’Eredivisie, a répondu. « Dans l’intérêt du football néerlandais, nous avons convenu avec tous les clubs avant cette saison de prendre en compte autant que possible les obligations européennes des clubs néerlandais. Cette saison, l’Ajax est le seul club au nom du football néerlandais à pouvoir remporter les points au coefficient de l’UEFA, nous en tenons donc compte, comme convenu ». Voilà qui pourrait bien rendre les prochains jours mouvements au Pays-Bas...