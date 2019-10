Véritable révélation de ce début de saison en Espagne, Ansu Fati enchaîne les bonnes performances sous le maillot du FC Barcelone. Sous le feu des projecteurs pour ses matches avec les Blaugranas, le joueur de 16 ans l’était aussi pour son choix de sélection. Et le joueur né en Guinée-Bissau a récemment choisi la sélection espagnole pour son avenir. Il fallait donc obtenir la nationalité espagnole pour pouvoir ensuite jouer avec la Roja.

Mais les supporters de l’Espagne ne devraient pas le voir sous la tunique rouge lors de la prochaine trêve internationale. D’après les informations de la Cadena SER, le sélectionneur de l’Espagne Robert Moreno ne devrait pas sélectionner le joueur du Barça pour les rencontres contre la Norvège et la Suède (éliminatoires de l’Euro 2020) ! En effet, la FIFA attendrait encore des documents pour donner sa décision finale et donc permettre au technicien d’appeler le jeune ailier. Cette procédure bloquerait donc Ansu Fati et la sélection espagnole...

