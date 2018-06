Nommé sélectionneur de l’Espagne en 2016, Julen Lopetegui peut se targuer d’un bilan positif. Malgré un match nul contre la Suisse (1-1), le technicien basque n’a toujours pas connu la défaite avec la Roja. Des débuts rêvés pour l’ancien entraîneur du FC Porto.

Il a remporté 13 matches à la tête de la sélection espagnole pour 6 matches nuls. Un seul sélectionneur avait connu un meilleur départ. Il s’agit de Luis Aragones en 2006. Ce dernier avait remporté 17 rencontres ainsi que 8 scores de parités.

19 - Julen Lopetegui has not lost any of his first 19 games for Spain (W13 D6), the second best unbeaten start of any manager, after Luis Aragones in 2006 (25 - W17 D8 L0). Confidence. pic.twitter.com/oIDJ5Z4lmc

— OptaJose (@OptaJose) 3 juin 2018