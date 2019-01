La 21e journée de Liga se poursuit aujourd’hui avec un duel entre l’Espanyol et le Real Madrid. A domicile, les Barcelonais s’articulent en 4-3-3 avec Diego Lopez dans les buts et une défense composée de Javi Lopez, Lluis Lopez, Mario Hermoso et Didac Vila. Au milieu de terrain, Marco Roca, Alejandro Lopez et Sergi Darder prennent place. Enfin, le trio d’attaque est constitué de Léo Baptistao, Sergio Garcia et Borja Iglesias.

En face, le Real Madrid retrouve peu à peu ses sensations et s’organise en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Le portier belge est épaulé en défense par Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Sergio Reguilon. Casemiro évolue en tant que sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, Lucas Vazquez, Vinicius Junior et Karim Benzema forment l’attaque madrilène.

Les compositions :

Espanyol : Lopez - J. Lopez, L. Lopez, Hermoso, Didac - Roca, Granero, Lopez - Baptistao, Garcia, Iglesias

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon - Casemiro, Modric, Kroos - Vazquez, Vinicius Junior, Benzema