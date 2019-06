Alors que l’Euro espoirs commence aujourd’hui, les Bleus débuteront leur campagne ce mardi, contre l’Angleterre (à 21h, match à suivre en direct commenté sur notre site). Et pour ce tournoi important, Sylvain Ripoll n’a pas convoqué Kylian Mbappé, pourtant éligible pour la compétition, et qui a été appelé par Deschamps pour les éliminatoires de l’Euro 2020 avec les A. Cela aurait toutefois pu ne pas l’empêcher de participer à l’Euro U21, comme le fait par exemple Mikel Oyarzabal, qui a joué avec l’équipe A d’Espagne lundi dernier (contre la Suède 3-0) avant de s’envoler pour l’Italie avec les U21. Mais Ripoll a confié n’avoir jamais songé à appeler Mbappé : « Non (Mbappé n’a pas été une piste envisagée), c’est une question qui revient souvent, mais la réponse est toujours la même, a-t-il indiqué à So Foot. Par le passé, voir des internationaux venir en renfort avec les Espoirs n’a jamais été franchement une réussite. »

« Ensuite, les A avaient des échéances importantes, avec les qualifications pour l’Euro 2020, a poursuivi le sélectionneur des espoirs. La priorité est donnée aux A, et les Espoirs viennent ensuite. Mais je pense que ça fait partie aussi des spécificités de la catégorie Espoirs. Être à disposition des choix des A. »

