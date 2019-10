C’est une voix du journalisme sportif français qui s’est éteinte. Var Matin vient de nous apprendre le décès du célèbre commentateur Eugène Saccomano, à l’âge de 83 ans, des suites d’une déficience neurologique.

Pendant de nombreuses années, Sacco aura été l’une des grandes voix du foot et plus globalement du sport français sur les ondes de RTL dans son émission « On refait le match » ou sur Europe 1 avec « Le match du lundi ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10