La sixième journée des éliminatoires pour l’Euro 2020 débutait cet après-midi avec une rencontre entre l’Arménie et la Bosnie. Une rencontre importante pour les deux formations qui devaient l’emporter pour suivre le rythme de l’Italie et la Finlande afin de rêver d’une qualification. Le match démarrait bien pour les locaux avec un but précoce d’Henrik Mkhitaryan (3e). Si Edin Dzeko remettait les deux équipes à égalité (13e), le numéro 10 arménien frappait de nouveau.

Le nouveau joueur de l’AS Roma s’offrait un doublé et redonnait l’avantage aux siens (66e). Mais encore une fois, la Bosnie trouvait la faille par Amer Gojak (70e). Dans un grand jour, l’Arménie réussissait toutefois à inscrire un troisième pion via Hovhannes Hambardzumyan (77e). Mieux, suite à un contre en fin de match, Stjepan Loncar déviait le ballon au fond de ses propres buts (90e +5). Avec cette victoire 4-2, l’Arménie revient à trois longueurs de la Finlande - qui jouera ce soir contre l’Italie - et peut encore espérer se qualifier pour l’Euro 2020. Pour la Bosnie en revanche, la mission se complique malgré la possibilité de passer par les barrages grâce à sa première place de la Ligue B de la Ligue des Nations.

Le classement du groupe J

1 Italie 15 points (5 journées)

2 Finlande 12 points (5 journées)

3 Arménie 9 points (6 journées)

4 Bosnie-Herzégovine 7 points (6 journées)

5 Grèce 4 points (5 journées)

6 Liechtenstein 0 point (5 journées)

* Les équipes provisoirement qualifiées en gras

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10