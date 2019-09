La sixième journée des éliminatoires de l’Euro 2020 s’est poursuivi en ce début de soirée. Devancés par l’Irlande dans le groupe D, le Danemark et la Suisse se devaient de l’emporter face à la Géorgie et à Gibraltar. Les coéquipiers de Christian Eriksen ont beaucoup tenté contre la Géorgie mais n’ont pas pu faire mieux que de partager les points (0-0). De son côté, la Suisse n’a pas forcé pour se défaire de Gibraltar. Avec des buts de Denis Zakaria (37e), Admir Mehmedi (43e), Ricardo Rodriguez (45e +3) et Mario Gavranovic (87e), la Nati s’est imposée 4-0.

Au final, l’Irlande reste en tête avec deux points d’avance sur le Danemark et trois sur la Suisse. Néanmoins, les Helvètes disposent d’un match en moins. Enfin, la Roumanie recevait Malte. Un match bien maîtrisé par les Tricolorii qui n’ont pourtant marqué qu’un seul but. Au retour des vestiaires, George Puscas a inscrit la réalisation du 1-0 (47e). Cette victoire permet à la Roumanie de s’emparer de la deuxième place du Groupe F en attendant le duel entre la Suède et la Norvège ce soir.

Les résultats :

Roumanie 1-0 Malte : George Puscas (47e) pour la Roumanie

Suisse 4-0 Gibraltar : Denis Zakaria (37e), Admir Mehmedi (43e), Ricardo Rodriguez (45e +3) et Mario Gavranovic (87e) pour la Suisse

Géorgie 0-0 Danemark

Le classement des groupes :

Groupe D :

1 Irlande 11 points (5 journées)

2 Danemark 9 points (5 journées)

3 Suisse 8 points (4 points)

4 Géorgie 4 points (5 journées)

5 Gibraltar 0 point (5 journées)

Groupe F :

1 Espagne 15 points (5 journées)

2 Roumanie 10 points (6 journées)

3 Suède 10 points (5 journées)

4 Norvège 8 points (5 journées)

5 Malte 3 points (6 journées)

6 Îles Féroé 0 point (5 journées)

* Les équipes provisoirement qualifiées en gras

