Après la reprise des différents championnats, les sélections nationales vont être à pied d’œuvre à l’occasion des éliminatoires de l’Euro 2020. À cette occasion, la Belgique va affronter San Marin et l’Écosse les 6 et 9 septembre prochain.

Roberto Martínez, le sélectionneur des Diables Rouges, a dévoilé son groupe convoqué pour ces deux échéances. Actuellement blessé, Eden Hazard sera malgré tout de la partie.

La liste de la Belgique :

Here are the Devils for our #EURO2020 qualifiers in San Marino and Scotland #COMEONBELGIUM pic.twitter.com/byDjZQj72b

