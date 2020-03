Pays un peu moins touché par la propagation du Coronavirus, la Russie a vu son championnat se poursuivre ce week-end. Le pays hôte de la dernière Coupe du monde devait aussi accueillir trois matches de l’Euro 2020 au Stade Krestovski (ou Gazprom Arena) de Saint-Petersbourg. Cependant, la pandémie qui touche l’Europe et le monde devrait perturber la compétition et on se dirige vers un report en décembre ou à l’été 2021.

Responsable du comité d’organisation de la coupe du monde 2018, Alexei Sorokin a expliqué que la Russie pouvait se permettre de recevoir plus de matches en cas de maintien du tournoi cet été : « bien sûr que nous sommes prêts. Mais nous devons d’abord discuter du format, du nombre de matches qui seront disputés ... » Une posture également tenue par le vice-président du gouvernement russe Dmitry Chernyshenko comme le rapporte l’agence de presse russe TASS : « nous aimerions offrir à l’UEFA davantage de possibilités et pouvoir organiser un nombre de matchs supplémentaires dans notre pays. »