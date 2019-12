Moise Kean (19 ans) a vécu un début de saison compliqué à Everton. 3 fois titulaires seulement en 15 rencontres de Premier League disputées, le jeune attaquant italien n’a encore jamais trouvé le chemin des filets en Angleterre. Pour sa défense, il a aussi connu trois entraîneurs en six mois, ce qui ne facilite pas les choses. La venue de Carlo Ancelotti pourrait lui faire du bien alors que son nom a été cité pour un départ dès cet hiver. Mais à en croire Mino Raiola, l’agent du joueur dans la Repubblica, Moise Kean ne bougera pas de chez les Toffees et tentera de faire beaucoup mieux en cette seconde partie de saison.

« S’il y a de la tristesse de le voir comme ça ? Oui. Je ne l’aurais pas emmené en Premier League s’il ne parlait pas parfaitement anglais, car il est très rare qu’un garçon italien s’adapte à l’étranger. Demandons-nous pourquoi l’Espagne et la France continuent d’exporter des joueurs et nous nous ne le ferions pas. Everton, ils ne sont pas contents de lui, ils sont ravis. Les entraînements et les préparations sont plus élevés qu’en Serie A. En ce sens, Kean est comme Balotelli. C’est un talent si précoce qu’il a sauté certaines étapes de croissance qu’il doit désormais rattraper, car il a des lacunes. Everton n’a aucune intention de le vendre cet hiver. » Pour rappel, le joueur est passé de la Juventus à Everton l’été dernier contre 35 M€.